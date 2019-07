Futuro Dybala, Calciomercato: la Joya a colloquio con Sarri

Icardi alla Juventus può diventare realtà. L’operazione potrebbe essere la più clamorosa di questa sessione di calciomercato.

L’Inter dalla cessione del centravanti argentino potrebbe avere i soldi necessari per completare un mercato ancora in fase di stallo soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. L’argentino è stato escluso dalla tournée in Asia, ma la società nerazzurra non ha intenzione di cederlo a prezzo di saldo, continuando a chiedere almeno 60 milioni di euro.

Icardi alla Juventus, solo per Dybala

L’Inter non vuole più Icardi, ma nello stesso tempo non vuole che arrivi alla Juventus, per questo in casa nerazzurra si spera che l’argentino possa accettare la destinazione Napoli, onde evitare di cederlo agli eterni rivali della Juventus.

A tal proposito, secondo ‘Sport Mediaset’, l’Inter avrebbe mandato un messaggio chiaro ai bianconeri: o si fa lo scambio con Paulo Dybala o l’affare non può andare in porto. Per questo la Juventus ci starebbe pensando seriamente. Si attende un parere in merito da parte di Sarri. Icardi o Dybala per la sua nuova Juve?

Dybala a colloquio da Sarri, si decide il futuro

Paulo Dybala di ritorno dalle vacanze andrà a colloquio con il neo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Una chiacchierata che servirà per chiarire e confrontarsi sulle idee tattiche per la prossima stagione. Sì parlerà di molte cose, ma di base si deciderà se Dybala resterà alla Juventus o sarà divorzio con la vecchia signora.

