Infortunio Cristiano Ronaldo? In molti si sono chiesti come mai il calciatore portoghese non fosse in campo per la sfida contro il Team K-League.

Non un problema serio, ma comunque la necessità di fare rifiatare il campionissimo che era partito titolarissimo e in grado di fare la differenza fin da subito contro Tottenham e Inter. Tanto che aveva segnato in entrambe le partite.

Infortunio Ronaldo? Sarri: “Era molto affaticato”

Nel post partita Maurizio Sarri ha specificato: “Il calciatore era molto affaticato e così ho preferito farlo riposare”. Una condizione che sarà necessaria durante tutta la stagione visto che ci troviamo di fronte comunque a un calciatore di 36 anni.

La prossima amichevole contro l’Arsenal vedrà ancora una volta protagonista il portoghese che spera di partire a razzo per poi fermarsi un po’ durante le feste di Natale e ripartire a inizio 2020. L’obiettivo è vincere quella Champions League che a Torino manca dal 1996.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK