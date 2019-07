Si parla di infortunio Szczesny all’intervallo della sfida Juventus Team K League con il portiere polacco sostituito dal collega Pinsoglio.

Trevisani rimane un po’ interdetto in telecronaca per un cambio che arriva al 39mo minuto, 6 dalla fine della prima frazione di gioco. Una scelta che ha fatto pensare all’infortunio del polacco perché si sarebbe potuto aspettare l’intervallo. Difficile capirlo, rimangono molti dubbi.

Infortunio Szczesny, si è fatto male il portiere della Juventus?

L’ex portiere della Roma è tornato in panchina tranquillamente sulle sue gambe, senza sembrar accusare nessun tipo di problema fisico. Rimangono i dubbi per il momento in cui Sarri ha deciso il cambio.

Si saprà alla fine della partita qualcosa di più, ovviamente si spera che per lui si tratti solo di una sostituzione stabilita magari per far giocare tutti e tre i portieri a disposizione di Maurizio Sarri. In panchina al momento è rimasto Gigi Buffon.

