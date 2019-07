Rolando Mandragora era arrivato alla Juventus come grande talento, la frattura del piede l’ha portato a veder rallentare molto rapidamente la sua carriera.

Il calciatore aveva debuttato in Serie A proprio in un Genoa Juventus, terminato col risultato di 1-0 grazie a un gol sul finire di Luca Antonini. Era riuscito ad annullare Paul Pogba, meritandosi l’attenzione di tutti i top club europei.

Mandragora torna alla Juventus? Calciomercato: “È il mio sogno”

La Juventus aveva anticipato tutti, lasciandolo in prestito al Pescara dove il Genoa l’aveva parcheggiato. Poi l’avventura all’Udinese con i piemontesi che hanno ancora a disposizione il diritto di riacquisto.

Mandragora ha parlato a Sky Sport: “Coltivo da sempre il desiderio prima o poi di tornare in un top club come lo è la Juventus”. Chissà che questa stagione non sia decisiva per vederlo tornare a Torino.

