Calciomercato Juventus: Dybala al Psg, la trattativa clamorosamente riparte. Niente Tottenham per la Joya? Il giocatore ha deciso il suo futuro.

La Joya ha deciso: dopo un periodo in cui ha confessato ai dirigenti bianconeri di non volere lasciare la Juventus, adesso l’attaccante classe 1993 ha aperto ad una possibile cessione ma soltanto al Psg. Niente Tottenham quindi nel suo futuro? E’ presto per dirlo ma di sicuro la Vecchia Signora in avanti ha bisogno di sfoltire moltissimo la sua rosa.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: cessione in arrivo?

Il giocatore avrebbe aperto ad una possibile cessione all’estero, mai in Serie A. Il Paris Saint-Germain è molto interessato a lui, con Leonardo che è un suo grandissimo estimatore. La concorrenza, comunque, non manca affatto per i parigini: Manchester United e Tottenham rimangono comunque alla finestra.

La base di partenza però è di 90 milioni di euro: questa è la cifra che i bianconeri chiedono per far partire l’attaccante argentino, ben consapevoli del fatto che, nonostante la stagione sottotono sotto tutti i punti di vista, il suo valore di mercato ed il suo talento rimangono invariati.

Al momento, infatti, è colui che in avanti potrebbe rimpinguare e non poco le casse della Juventus: con i soldi di una possibile cessione di Dybala al Psg infatti i bianconeri potrebbero reinvestirli su altre zone del campo.

