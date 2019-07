Calciomercato Juventus: Mauro Icardi ha deciso dove giocherà l’anno prossimo. Sarà ancora all’Inter oppure altrove? I bianconeri attendono.

Arrivano novità importanti circa il futuro di Mauro Icardi: giocherà alla Juventus oppure rimarrà all’Inter? I nerazzurri sono stati molto chiari con lui fin dall’inizio: non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte, ma il calciatore avrebbe già deciso il suo futuro.

Calciomercato Juventus: Icardi tra Inter ed estero

Mauro Icardi vuole solo l’Inter ed è pronto a giocarsi tutte le sue carte per poter rimanere. L’argentino, infatti, nonostante i tantissimi problemi creati in questi anni, rimane un giocatore che, dal punto di vista dell’attaccamento alla maglia, nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

Il suo desiderio quindi sarebbe quello di rimanere in nerazzurro ma se la cosa non fosse possibile vorrebbe trasferirsi all’estero, in Premier League, dove il Manchester United lo accoglierebbe a braccia aperte ma solo se Lukaku partirà.

La Juventus al momento rimane la terza opzione del ragazzo, soprattutto per il fatto che Paratici al momento ha altre priorità prima di arrivare a lui. Insomma, non è la prima scelta per rinforzare il reparto prime punte.

