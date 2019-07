Dani Alves torna alla Juventus. Infatti, arrivano indiscrezioni sul possibile ritorno a Torino del capitano del Brasile. La storia con il Paris Saint Germain è finita e l’ex Barca è pronto a vestire bianconero.

Dani Alves potrebbe tornare a coprire la fascia destra dei bianconeri. Maurizio Sarri, infatti, non avrebbe bocciato la possibilità di avere in rosa il laterale carioca.

Dani Alves torna alla Juventus, ecco l’offerta bianconera

Secondo l’emittente radio francese RMC Sport, lo svincolato Dani Alves si è offerto alle due squadre storiche del brasiliano: Barcellona e Juventus. Il laterale brasiliano, ad oggi uno dei più vincenti della storia del calcio (ha vinto oltre 40 titoli nella sua carriera), vorrebbe tornare nel club dove ha vinto tutto tra il 2008 e il 2016 e spera di trovare una soluzione molto rapida per il suo futuro.

Secondo i colleghi sud americani, però, ci sarebbero anche delle piste in Inghilterra e in Brasile che non sono ancora state svelate. Ma tra queste ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri ne avrebbero discusso e Sarri pare abbia dato l’ok. Si parla di un contratto annuale per il terzino e capitano della nazionale brasiliana. Dall’Italia, invece, arriva la notizia che Nedved e Agnelli avrebbe bocciato categoricamente un possibile ritorno di Dani Alves in bianconero.

