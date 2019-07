Infortunio in casa Juventus. Il giovane Giulio Parodi, difensore dell’Under 23 bianconera, è stato operato al ginocchio destro questa mattina. L’intervento è perfettamente riuscito.

Il difensore bianconero Parodi, questa mattina, è stato sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica del menisco mediale e revisione della precedente ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento al giovane Parodi è stato eseguito dal Prof. Roberto Rossi.

Il calciatore dell’Under 23 bianconera inizierà la riabilitazione nel corso di questa settimana. Sul sito ufficiale della Juventus si può leggere il messaggio di in bocca al lupo da parte della società che si è dimostrata vicina allo sfortunato evento del giovane difensore barese classe ’97. Parodi, cresciuto nel settore giovanile bianconero, si è formato nel corso degli anni giocato al Pordenone in serie C, totalizzando in due stagioni 33 presenze. Quest’anno giocherà con la maglia della Juventus U23.