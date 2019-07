Mario Mandzukic lascia la Juventus, ecco dove giocherà il croato

Mario Mandzukic lascia la Juventus. Questa è una delle notizie di mercato che circola nelle ultime ore. Il croato non rientrerebbe negli schemi tattici del neo allenatore Maurizio Sarri.

Mario Mandzukic, molto probabilmente, non sarà un giocatore della Juventus a partire della prossima stagione. Per l’attaccante croato ci sarebbero stati interessi da parte di alcune squadre estere: Borussia e Bayern Monaco, ma adesso si apre una nuova possibilità.

Mandzukic lascia alla Juventus: idea Fiorentina

Per il Corsport Stadio, Commisso quando ha acquistato la Fiorentina aveva in testa grandi operazioni e di conseguenza grandi nomi. Uno era, ed è ancora oggi, Mario Mandzukic, per far capire immediatamente le ambizioni e la voglia di portare in alto il nome di Firenze. Il neo Presidente e Joe Barone stanno lavorando per poter fare un grande mercato e tutto inizierà da un nome di altissimo livello come quello dell’attaccante bianconero.

Mario Mandzukic è stato sicuramente uno dei giocatori simbolo della Juventus di Massimiliano Allegri, ma forse la sua storia con la maglia bianconera è arrivata al capolinea. Il forte attaccante croato avrebbe voglia di essere ancora protagonista, anche se non ha ancora chiaro il suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni, Mandzukic potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK