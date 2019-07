Neymar alla Juventus è una delle piste calde per il calciomercato dell’estate 2019. Il calciatore brasiliano sembra voglia lasciare il Paris Saint German.

I tifosi bianconeri sognano in grande, col calciatore brasiliano che potrebbe diventare il nuovo partner d’attacco di Cristiano Ronaldo. Mundo Deportivo riporta che il Barcellona sarebbe pronto ad aprire una trattativa. Il Presidente del Psg proverà a convincere Leonardo che non vorrebbe lasciarlo partire.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: ecco la verità

Il calciatore però sembra intenzionato di tornare in un calcio maggiormente competitivo, stufo di una Ligue 1 non considerata all’altezza. C’è da considerare per la Juve però che la cifra per lasciarlo partire è veramente troppo alta.

