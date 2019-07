Cristian Pasquato non ha mai dimenticato la Juventus e sogna il ritorno in Serie A anche se sembra ormai praticamente impossibile.

Il calciatore ha parlato a Radio Bianconera, svelando: “Il mio sogno resta la Serie A, magari passando da categorie inferiori. Ci sono entusiasmo e voglia, ma occasioni non sembrano arrivare. Ho avuto delle colpe, ma ci vuole anche un po’ di fortuna”.

Pasquato racconta il suo periodo nella squadra maggiore: “L’esordio in Serie A prendendo il posto di Alessandro Del Piero, il mio idolo, non lo dimenticherò. Le gambe andavano da sole. Anche il ritiro nel primo anno di Antonio Conte è stato fantastico”.

E chissà che per la regola di schierare calciatori del vivaio nella rosa della Champions League non ci sia per lui un’occasione. Il classe 1989 gioca dal 2017 nel Legia Varsavia dove è diventato un giocatore importante. Rimane un sogno, ma è anche vero che sognare non costa nulla.

