Paulo Dybala furioso con la Juventus, questa è la voce che scalda il calciomercato nelle ultime ore anche se non ci sono conferme.

Diverse fonti parlano di una certa tensione nell’aria con il calciatore argentino che non avrebbe gradito così poca considerazione. Inserito in un’operazione ancor prima del suo ritorno dalle vacanze non ha infatti avuto nemmeno il tempo di riabbracciare i compagni e di parlare con Maurizio Sarri per parlare del suo futuro.

Dybala furioso con la Juventus? Calciomercato: Paratici in Inghilterra

Secondo Calciomercato.com il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici sarebbe volato in Inghilterra per cercare di chiudere la trattativa il prima possibile.

Al momento però non ci sono certezze su questa situazione, l’unica è che il desiderio primo di Paulo era quello di rimanere a Torino anche se probabilmente dovrà cambiare aria e iniziare una nuova avventura.

