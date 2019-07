Kean Everton, Calciomercato: le cifre creano polemica!

Kean Everton, un affare ormai ufficiale per la Juventus. Le cifre del trasferimento però creano non poche polemiche: l’attacco a Mino Raiola è servito.

Non è ancora nemmeno ufficiale il trasferimento di Kean all’Everton (anche se è praticamente fatto) che già ci sono polemiche sulle cifre con cui il ragazzo lascerà alla Juventus e volerà in Premier League. A creare subbuglio ed alzare il polverone è stato Stefano Cecchi, noto giornalista fiorentino che ha parlato a Radio Sportiva.

Kean all’Everton, Calciomercato Juventus: polemica sul trasferimento!

Il noto giornalista infatti ha fatto una constatazione attaccando non solo il sistema calcio in generale, ma anche e soprattutto il potente agente dell’attaccante classe 2000: Mino Raiola.

Cecchi ha infatti commentato il trasferimento della punta italiana dell’Under 21 per circa 40 milioni di euro totali dai bianconeri alla formazione inglese (per la precisione, 32 milioni + 8 di bonus).

Il giornalista infatti ha attaccato il sistema calcio in mano, secondo lui, a procuratori ed agenti che sono in grado di vendere un giocatore a cifre più alte del normale. Un esempio fatto dal giornalista è: Kean dalla Juventus all’Everton per 40 milioni, mentre Lazzari dalla Spal alla Lazio per 10.

Relativamente ad alcuni prezzi di calciomercato, quindi, Cecchi non riesce a darsi una risposta se non che stiamo assistendo ad un vero e proprio mercato parallelo, dove la differenza non la fa la qualità ed il talento del giocatore in questione ma il procuratore che ne cura gli interessi alle spalle.

Sarà davvero così oppure il suo è un attacco gratuito che farà scalpore? Staremo a vedere che cosa accadrà e se i diretti interessati risponderanno a queste dichiarazioni.

