Ronaldo in panchina contro il K-Team: clamorosa polemica in Corea

Ronaldo in panchina nella sfida contro il K-Team ha fatto infuriare e non poco i tifosi coreani che si sono sentiti presi in giro da false pubblicità per poi non poter vedere CR7 dal vivo.

Il pubblico coreano sognava di poter veder giocare dal vivo Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale, ma così non è stato. Questo ha fatto infuriare e non poco i tifosi che hanno chiesto rimborsi tra le polemiche.

Continua a far discutere la panchina di Cristiano Ronaldo nella partita amichevole dei bianconeri contro il team K-League. L’assenza di CR7 ha fatto infuriare i tifosi coreani, che avevano speso grosse somme di denaro solo pur di vederlo in campo. CR7 è rimasto in panca, nonostante il contratto stipulato dall’azienda organizzatrice con la Juve prevedeva la sua presenza sul terreno di gioco per almeno 45 minuti.

Secondo quanto riferito dal Sun, i tifosi coreani avrebbero deciso di affidarsi a un avvocato per intraprendere un’azione legale contro l’azienda organizzatrice dell’evento. Il rimborso sarebbe pazzesco, si para di circa 46 milioni di sterline, infatti si stimano 60mila rimborsi. Queste le parole dell’avvocato: “Per il momento ci hanno chiamato in due, ma ci aspettiamo altre 60mila telefonate nelle prossime ore. Alcuni sono dei veri fanatici, tifosi accaniti. Per loro non vedere Ronaldo è stato un dolore immenso. Normalmente viene solo restituito quanto versato per il titolo d’ingresso alla manifestazione, qui però si sconfina. La società, infatti, attraverso false pubblicità, ha approfittato della passione della gente”.

