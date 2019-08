Calciomercato Juventus: la difesa dei bianconeri sta vivendo un momento particolare. Per finanziare altri acquisti servono cessioni, ma Sarri è nel caos.

E’ un’estate davvero caotica per la Juventus, con il calciomercato in entrata ed in uscita che sposterà gli equilibri non solo della Serie A ma anche e soprattutto dell’Europa.

Dopo i numerosi nuovi arrivi e ritorni, però, adesso i bianconeri devono affrontare i problemi legati alla difesa: Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi nel caos ad inizio stagione se Paratici non riuscirà a cedere almeno un paio di calciatori per risanare il bilancio dopo l’addio di Moise Kean direzione Everton.

Calciomercato Juventus: Rugani-Arsenal e Cancelo al Manchester City, le news

E’ un mercato in questo momento bloccato per la Juve, soprattutto in difesa. La Vecchia Signora, infatti, vorrebbe proseguire nella sua campagna acquisti ma è bloccata dai difensori che non vogliono lasciare Torino.

Il primo della lista è Daniele Rugani: l’Arsenal sembra voler fare sul serio per lui ma il difensore centrale classe 1994 non vorrebbe lasciare Torino per giocarsi le sue chance.

Il ragazzo, che l’anno scorso ha trovato pochissimo spazio (soltanto 20 presenze per lui), sembrerebbe essere già superato nelle gerarchie, oltre da De Ligt, anche da Demiral per il quale la società di Corso Galileo Ferraris ha fatto un investimento importante.

Il secondo della lista è Joao Cancelo. Il terzino portoghese ex Inter, che è stato testato moltissimo nelle amichevoli estive, al momento sarebbe titolare inamovibile alla corte di Maurizio Sarri, tuttavia davanti ad un’offerta monstre del Manchester City, come è stata paventata, potrebbe partire.

La società opterebbe per un addio per lui, dal momento che il suo cartellino è valutato circa 50 milioni di euro, ma al momento anche il ragazzo fa muro: vuole rimanere e giocarsi le sua chance nel club campione d’Italia.

Demiral al Milan, l’affare sfuma: cos’è successo?

Per due giocatori che di fatto bloccano il calciomercato Juventus in entrata, ce n’è un altro sul quale Maurizio Sarri ha posto il veto assoluto: stiamo parlando di Demiral. Il centrale, appena arrivato dal Sassuolo, ha sorpreso tutto durante le prime uscite stagionali attirando l’attenzione del Milan.

Il club rossonero era davvero interessato al ragazzo classe 1997 ex neroverde, tuttavia Paratici e Nedved non hanno voluto sentire ragioni: sarà lui il futuro della retroguardia bianconera insieme a Bonucci.

