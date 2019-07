Kean all’Everton, Calciomercato: è fatta, l’attaccante vola in Premier

Kean all’Everton era una delle notizie di mercato che più hanno interessato il panorama calcistico italiano e più precisamente bianconero.

Moise Kean si era promesso all’Everton già nei giorni scorsi, ma adesso è arrivata la quasi ufficialità che l’operazione che porterà l’attaccante bianconero in Premier è praticamente conclusa.

Kean è il nuovo attaccante dell’Everton

Il giovane bomber sta aspettando che il suo agente Raiola sistemi gli ultimi dettagli con l’Everton. Questo è quanto ha riivelato Gianluca Di Marzio: “Il trasferimento di Moise Kean all’Everton è imminente. L’agente del giocatore Mino Raiola è a Liverpool per discutere con il club inglese degli ultimi dettagli relativi all’ingaggio del giocatore, che si trova a Montecarlo dove attende il via libera per raggiungere l’Inghilterra e cominciare la sua nuova avventura in Premier League.”.

La partenza di Kean apre nuovi scenari anche per l’attuale rosa bianconera, infatti, mentre Higuain sembrava destinato a lasciare la Juventus, adesso il Pipita potrebbe rivelarsi utile come riserva di Lukaku. L’attaccante belga sembra quasi sicuro di giocare a Torino, con Dybala che andrebbe al Manchester United. In tutto qusto giro di attaccante, Mario Mandzukic dovrebbe essere l’indiziato numero uno alla cessione. Per lui si è aperta una pista in Germania.

