Khedira Arsenal, Calciomercato Juventus: l’ultima chance per il tedesco

Il futuro di Sami Khedira è un vero e proprio mistero. Il centrocampista tedesco è l’obiettivo numero uno da piazzare per dare una sferzata al calciomercato in uscita ma la sua destinazione rimane ancora un grosso punto interrogativo. L’Arsenal si è fatto avanti con lui, ma le sensazioni non sono buone.

Khedira Arsenal, Calciomercato Juventus: offerta Gunners

Il ragazzo, che non rientra più nei piani di Maurizio Sarri per la mediana, è l’indiziato numero uno per sfoltire un reparto ormai saturo di giocatori e che ha bisogno di ringiovanirsi. Il tedesco ex Real Madrid piace moltissimo alla formazione inglese ma il “no” ricevuto per Daniele Rugani potrebbe incrinare ulteriormente i rapporti tra la Juve ed i londinesi.

Le alternative rimangono sullo sfondo: Wolverhampton, Fenerbache e Fiorentina sono piste da battere, ma in un secondo momento. Il motivo di questa scelta va ricercato nel fatto che questi tre club non hanno al momento la forza economica per poter sostenere l’oneroso ingaggio di Khedira al contrario dell’Arsenal.

Per Paratici, quindi, questa potrebbe essere l’ultima chance per provare a piazzare il giocatore, sul quale la società di Corso Galileo Ferraris potrebbe risparmiare quasi 8 milioni lordi di ingaggio all’anno. Adesso, però, bisogna cedere. L’ipotesi rescissione contrattuale sarebbe davvero l’ultima ipotesi.

