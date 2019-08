Cristiano Ronaldo dice a Dybala dove giocare l’anno prossimo!

Cristiano Ronaldo avrebbe detto a Paulo Dybala dove giocare l’anno prossimo sul gruppo WhatsApp della Juventus: il consiglio di CR7.

Cristiano RonaldoL’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra, precisamente dal Daily Mail, perciò come tale va presa con le pinze. Sembrerebbe, tuttavia, che Paulo Dybala avrebbe chiesto consiglio al gruppo WhatsApp della Juventus riguardo a cosa fare nel suo futuro: rimanere a Torino o trasferirsi al Manchester United? Cristiano Ronaldo gli ha risposto subito.

Cristiano Ronaldo a Dybala: “Ecco cosa devi fare”

Paulo Dybala al Manchester United o alla Juventus? Secondo quanto riporta il tabloid inglese, la scelta sembrerebbe molto chiara: se la Joya vuole davvero diventare un campione ed esplodere, deve trasferirsi ai Red Devils, in Premier League.

Questo sembrerebbe il messaggio di CR7, una sorta di consiglio paterno nei confronti dell’argentino che sembrerebbe essere sempre più confuso riguardo al suo futuro.

L’incontro con Paratici e Sarri è slittato proprio per questo motivo, ma a cercare di aiutarlo a fare chiarezza nella sua mente ci ha pensato Cristiano Ronaldo che si dimostra sempre più non solo leader in campo ma anche nello spogliatoio. Dybala ascolterà il suo consiglio oppure deciderà di rimanere a Torino?

