Paulo Dybala al Manchester United, l’affare si complica sempre di più e la Juventus spera di poter chiudere entro una data ben precisa: gli aggiornamenti.

Paulo Dybala, come sappiamo ormai da molto tempo, è finito sul mercato. La Juventus con lui vorrebbe fare cassa e risanare il bilancio facendo plusvalenza, con la Joya che potrebbe essere inserita nell’affare per portare a Torino Romelu Lukaku. Al momento, però, la trattativa ha subito un forte rallentamento: che cosa è successo? Intanto spunta una data entro la quale si dovrà decidere del futuro del giocatore.

Calciomercato Juventus, Dybala al Manchester United: il piano bianconero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe compiuto la scelta di “isolare”, per così dire, l’argentino nella sua casa in modo tale da farlo concentrare unicamente sul suo futuro, senza distrazioni.

Fabio Paratici, infatti, ha ottenuto un benestare dell’altra parte in causa, Lukaku, così come dei Red Devils: adesso bisognerà attendere la scelta del ragazzo, ma intanto la Vecchia Signora avrebbe fornito al giocatore classe 1993 la data finale entro la quale poter decidere: il 5 di agosto.

Il motivo dietro questa scelta va ricercato nel fatto che il calciomercato della Premier League chiude l’8 e quindi per non arrivare proprio all’ultimo istante con la situazione ancora in stallo, si è deciso di optare per questa data.

