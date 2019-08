Paulo Dybala resta alla Juventus. Questa la notizia che trapela dall’ambiente inglese di Manchester. Lo United avrebbe rinunciato all’attaccante argentino. Lo Joya resta a Torino.

Salvo clamorosi colpi di scena, Paulo Dybala sarà l’attaccante della Juventus anche per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni che arrivano da oltre manica il numero 10 bianconero sarebbe uscito dal mirino del Manchester United.

Il Manchester rinuncia a Dybala, la Joya resta bianconero

Secondo l’emittente inglese Skysports, i Red Devils avrebbero deciso di non proseguire la trattativa con la Juventus per Paulo Dybala. A far cambiare idea alla società inglese sarebbe stata il poco entusiasmo mostrato dalla Joya di trasferirsi a Manchester per giocare con la magliare dei Red Devils.

Da giorni si parlava del quasi certo scambio tra Dybala e Lukaku, ma i dubbi sulla volontà della Joya di far parte dello United, insieme a richieste eccessive di salario, hanno portato i manager dell’Old Trafford a cercare altre opzioni. Tutto, pertanto, sembra essersi concluso con un nulla di fatto. L’argentino resterà a Torino, mentre il belga sarà ancora l’attaccante dei diavoli rossi.

