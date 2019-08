Danilo per Cancelo è più di una possibilità di calciomercato per la Juventus, l’affare infatti è davvero molto vicino alla chiusura.

Fabio Paratici è volato in Inghilterra per chiudere i due scambi con le due squadre di Manchester. Ricordiamo infatti che il calciomercato in entrata in Inghilterra chiude il prossimo 8 agosto e quindi non c’è molto tempo per le due squadre per trovare eventuali sostituti.

Danilo per Cancelo, Calciomercato Juventus: affare fatto!

Da una parte c’è Cancelo che potrebbe andare al City di Pep Guardiola per 35 milioni più il cartellino di Danilo. A questo si aggiunge la possibilità di vedere passare da Torino a Manchester Paulo Dybala con Romelu Lukaku che invece avrebbe un tagliando per un viaggio dall’Inghilterra all’Italia.

