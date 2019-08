Sembra saltato il passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus, con delle voci che sembrano ora trovare conferme nelle parole del tecnico del Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato come riportato da SportMediaset: “Probabilmente tornerà in gruppo la prossima settimana. Non si tratta di un infortunio, aveva però dolori, che gli hanno impedito di giocare col Milan. Non volevamo rischiare nulla. Dovrebbe essere a disposizione per il Chelsea, almeno lo spero. Ho parlato con lui per dirgli quale è il modo giusto di comportarsi e per me ora il caso è chiuso“.

Lukaku alla Juventus, Calciomercato: salta tutto!

Non è da escludere ovviamente che si tratti di frasi di circostanza perché il ragazzo sembra davvero vicino al passaggio in bianconero a margine di uno scambio che invece farebbe fare il percorso inverso a Paulo Dybala.

Sicuramente c’è ancora molto da fare per vedere i bianconeri chiudere il loro calciomercato con le trattative che si chiuderanno il prossimo 2 settembre. Vedremo cosa accadrà nelle prossime giornate.

