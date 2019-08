Higuain punta i piedi, Calciomercato: il Pipita rifiuta la Roma

Gonzalo Higuain punta i piedi e chiede di restare alla Juventus. Il Pipita avrebbe detto di no al possibile trasferimento alla Roma. L’attaccante argentino non è convinto dal progetto giallorosso.

Higuain non sembra essere assolutamente intenzionato a lasciare Torino e la Juventus. Il forte attaccante bianconero ha più volte manifestato la volontà di potersi giocare le sue possibilità con la maglia della Juventus.

Higuain vuole solo la Juventus

Il Pipita ha due cose che lo trattengono e non riescono a farlo andar via: in primis la possibilità di poter giocare nuovamente in una squadra allenata dall’allenatore che più di tutti ne ha esaltato le caratteristiche in fase realizzativa: Maurizio Sarri. Ma ci sarebbe anche la volontà del giocatore di poter duettare in mezzo al campo con Cristiano Ronaldo.

Adesso si attende l’ok da parte del neo tecnico bianconero sulla vicenda. La Juventus aveva pensato di fare cassa e soprattutto di poter togliere un ingaggio oneroso come quello dell’Argentino per la prossima stagione. Tutto appare difficile e complicato, sembra che Higuain resterà alla Juventus a meno che non avviene qualcosa di incredibile: scambio più conguaglio Higuain-Icardi.

