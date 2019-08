Khedira lascia la Juventus. Questa sembra essere la decisione presa dal tedesco in questi giorni. Il centrocampista non rientrebbe nei piani tattici di Maurizio Sarri e per questo è pronto a partire.

Sami Khedira, centrocampista classe ‘87, è ancora un obiettivo dell’Arsenal, interesse che lusinga il tedesco che ha fatto capire di voler accettare la proposta dei Gunners.

Khedira vola in Premier: giocherà all’Arsenal

L’ex centrocampista del Real Madrid, infatti, non rientra nei piani della società bianconera e dovrebbe rescindere il proprio contratto per facilitare la ricerca di una sistemazione in vista della prossima stagione. Per sbloccare la situazione ci sarebbe bisogno che il club bianconeri paghi una buonuscita.

L’Arsenal rimane in attesa di questo passaggio per poter presentare la proposta ufficiale al tedesco e metterlo sottocontratto. Il tutto dovrà essere fatto entro questo fine settimana visto che giorno 8 inizierà il campionato di Premier League. La Juventus ha fatto capire che non avrà problemi ad accontentare il tedesco visti i buoni rapporti tra le parti.

