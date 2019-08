I tifosi possono ancora sognare Paul Pogba alla Juventus, anche se il calciomercato inglese in entrata chiude il prossimo 8 agosto.

A parlarne è Paolo Paganini di Rai Sport che sottolinea su Twitter facendo un discorso più ampio: “I nodi sono Dybala, Dzeko, Higuain e Icardi. Per gli argentini c’è sempre aria di scambio per Lukaku invece è di nuovo in corsa l’Inter. Higuain continua a dire di no alla Roma. Pogba invece vuole tornare alla Juventus”.

Pogba alla Juventus? Paganini: “Vuole tornare!”

Parole importanti che invitano a riflettere la dirigenza e che potrebbero portare a uno sforzo ulteriore anche se per prenderlo servirebbero davvero molti soldi.

In più dopo le richieste di Paulo Dybala potrebbero essere diventati più freddi i rapporti con i Red Devils che al momento comunque stanno portando a termine l’acquisto del croato Mario Mandzukic.

