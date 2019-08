Danilo alla Juventus è fatta. Il calciatore brasiliano è atterrato a Torino, inquadrato dalle telecamere ufficiali del club. Domani sosterrà le visite mediche.

L’affare ormai è fatto, mancano solo le firme. I bianconeri hanno accettato l’offerta del Manchester City di 30 milioni più il calciatore per arrivare a Joao Cancelo che invece ha fatto il percorso inverso.

Danilo alla Juventus, Calciomercato: il brasiliano è a Torino

Si tratta di un colpo straordinario per i bianconeri che riescono così anche a mettere in piedi un affare molto importante con una plusvalenza importante. Cancelo è stato bocciato dopo un solo anno per la sua incapacità nella fase difensiva.

