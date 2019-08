Danilo Juventus, retroscena sull’affare di calciomercato ha portato Joao Cancelo al Manchester City ed il brasiliano a Torino, in bianconero. Il retroscena.

Arrivano nuovi retroscena riguardanti Danilo alla Juventus e Cancelo al Manchester City. I due giocatori, infatti, sono stati protagonisti di uno degli scambi più interessanti ed importanti dell’estate, con il brasiliano che quest’oggi sarà a Torino per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i bianconeri, mentre il portoghese ha già salutato gli ormai ex compagni per volare in Inghilterra, direzione Citizens.

Danilo Juventus, Calciomercato: retroscena Cancelo

Spunta però un retroscena importante, riporta Tuttosport, riguardo a questa trattativa che ha portato l’ex giocatore del Real Madrid in bianconero. Il tutto ha come oggetto la valutazione che è data ai due calciatori.

Joao Cancelo, infatti, è stato valutato 65 milioni di euro, una plusvalenza davvero importante e per certi versi inaspettata se consideriamo il fatto che soltanto un anno fa è stato pagato poco più di 40 milioni di euro e la sua ultima annata in bianconero è stata costellata da prestazioni discontinue.

Al contrario, il cartellino di Danilo è stato valutato 37 milioni di euro e da qui il conguaglio in favore della Vecchia Signora pari a 28 milioni. Per l’ormai ex giocatore del Manchester City, che in due anni in Premier League non è riuscito a spiccare il volo trovando poco spazio all’interno delle rotazioni di Pep Guardiola, soprattutto nell’ultima stagione, è pronto un quadriennale da circa 3 milioni di euro all’anno

