Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: la Joya chiama un argentino

Paulo Dybala lascia la Juventus? Intanto la Joya avrebbe chiamato un argentino per prendere informazioni riguardo una squadra di Serie A: le ultimissime.

Paulo Dybala è il protagonista assoluto di questa sessione estiva di calciomercato della Juventus: il suo nome, infatti, viene accostato a moltissime squadre con la diretta conseguenza di non rendere tranquilla la Joya.

Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: Icardi lo consiglia

Una volta tornato dalle vacanze, infatti, il ragazzo ha preferito, in accordo con la società, non riprendere subito gli allenamenti per pensare in solitaria al proprio futuro, ma qualche giorno fa è ritornato in gruppo alla Continassa ma sembrerebbe, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che il fatidico incontro con Maurizio Sarri non sia avvenuto.

Ecco allora che, tra un’offerta del Manchester United rispedita al mittente ed una nuova proposta da parte del Psg, Paulo Dybala ha chiesto consiglio ad un suo amico: secondo La Repubblica, infatti, l Joya avrebbe chiesto a Mauro Icardi dei consigli riguardo all’Inter, in particolar modo informazioni sull’ambiente nerazzurro.

Dybala lascia la Juventus? E’ presto per dirlo, ma i nerazzurri adesso, se questa voce fosse confermata, avrebbero acquisito un notevole vantaggio sulla concorrenza dopo che i Red Devils si sono defilati ed i parigini non sembrano convincere i bianconeri in termini economici. Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni.

