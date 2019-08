Gonzalo Higuain resta alla Juventus? Difficile dirlo, ma tutto sembra andare verso quella direzione con i bianconeri prigionieri del Pipita.

Il padre dell’argentino, Jorge, ha parlato a Radio Continental Corrientes, specificando: “Mi piacerebbe che Gonzalo terminasse la carriera al River Plate come tutta la famiglia. Con Gallardo c’è anche un ottimo rapporto e sarebbe bello farlo finire con lui”.

Higuain resta alla Juventus, Calciomercato: il padre “È felice!”

Sul presente è categorico: “In Italia si trova bene ed è molto felice. Ha un rapporto speciale con la dirigenza e con i tifosi. Questo è un buon momento per chiudere la carriera con la Juventus infatti ha ancora due anni di contratto“.

La Roma continua a premere per prenderlo, ma sembra che non sia destinazione gradita per il Pipa che ha già rifiutato diverse offerte e che continua a sognare di rimanere in bianconero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK