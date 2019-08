Paul Pogba alla Juventus? L’indiscrezione di calciomercato arriva dalla Spagna che conferma un fatto importante riguardante il Real Madrid.

Sulla copertina odierna del giornale spagnolo AS si parla di Paul Pogba, centrocampista centrale del Manchester United che è finito nel mirino non solo della Juventus, che sogna il suo ritorno in Italia, ma anche e soprattutto del Real Madrid. Proprio riguardo ai Blancos, il giornale spagnolo svela un retroscena riguardante questa trattativa.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Zidane non molla

Il tecnico delle Merengues non vuole nessun altro acquisto se non il francese campione del mondo con la sua nazionale. Di questo fatto gli spagnoli ne sono sicuri.

Questo è il retroscena che ha svelato il giornale spagnolo quest’oggi, ma non sarà semplice per Florentino Perez accontentare il suo allenatore.

I Red Devils, infatti, non sembrano particolarmente intenzionati a lasciar partire il mediano francese, il quale è considerato un perno del nuovo progetto. Mino Raiola, il suo potente agente, però non sembra di questo avviso e, per questo motivo, sta tentando di fare pressioni sul Real.

In che modo? Facendo capire agli uomini mercato che Pogba è ambino anche da un’altra squadra, la Juventus, che potrebbe ben presto presentare un’offerta per lui. In questo modo dovrebbe convincere i Blancos a fare un passo in avanti e velocizzare la trattativa. Ma ci riuscirà? Staremo a vedere.

