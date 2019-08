Daniele Rugani all’Arsenal, l’affare per smuovere il calciomercato Juventus in uscita si complica: la concorrenza dalla Premier League aumenta.

Aumenta a dismisura nelle ultime ore il numero di pretendenti per Daniele Rugani all’Arsenal: il difensore centrale classe 1994, infatti, era vicino ai Gunners, complice il viaggio di Fabio Paratici a Londra, tuttavia nelle ultime ore, scrive Calciomercato.it, ci sono nuove pretendenti per il ragazzo ex Empoli sempre provenienti dalla Premier League.

Rugani all’Arsenal, Calciomercato Juventus: due nuove pretendenti

Il suo nome è sempre più caldo nel mercato inglese in quanto è diventato un vero e proprio oggetto dei desideri di almeno altri due club che vorrebbero rinforzarsi in difesa. Oltre all’Arsenal, infatti, il primo nome è quello del Wolverhampton, club che può contare su Jorge Mendes, il quale starebbe lavorando sottotraccia all’operazione.

Il secondo club interessato, in maniera un po’ inaspettata dopo l’acquisto di Maguire, è il Manchester United. I Red Devils, tuttavia, devono far fronte all’infortunio di Bailly e per questo motivo Rugani sembrerebbe il profilo giusto per sostituirlo e poi, chissà, forse anche qualcosa di più.

In Italia però la concorrenza è sempre parecchia, con Roma e Milan davvero interessate al ragazzo ma spaventate dalla sua valutazione di calciomercato: per meno di 40 milioni di euro il ragazzo non parte.

Proprio in quest’ottica, quindi, l’idea dei due club italiani sarebbe quella di aspettare la chiusura del mercato inglese per poi provare l’assalto. Ci riusciranno? Staremo a vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK