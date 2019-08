Romelu Lukaku all’Inter è ormai fatta. Il calciatore belga ha visto finalmente svoltare la sua carriera, pronto a effettuare le visite mediche domani.

La Juventus aveva provato a prenderlo nello scambio con Paulo Dybala, un affare che non è riuscito però a concretizzare per via dell’ostracismo dell’attaccante argentino a volare in Argentina.

Lukaku all’Inter, Calciomercato: domani le visite mediche

Sicuramente si tratta di un colpo importante per i nerazzurri e anche di un acquisto decisamente importante per il reparto offensivo. Sicuramente tra le cose che hanno colpito i tifosi c’è il gesto di Marotta di essersi posto in concorrenza con la squadra bianconera.

L’ex dirigente bianconero ha messo il turbo e fatto uno sgarbo non di poco alla società otto volte di fila campione d’Italia. Vedremo dunque se arriverà la risposta dei bianconeri che ora puntano forte proprio su Mauro Icardi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK