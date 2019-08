Rugani all’Arsenal, Calciomercato Juventus: è corsa a due in Inghilterra

Daniele Rugani all’Arsenal o al Wolverhampton: dove si trasferirà il difensore centrale della Juventus? Le prossime ore saranno decisive per il suo futuro.

In Inghilterra sono tutti pazzi per Daniele Rugani. Il difensore centrale della Juventus, infatti, sta per diventare un altro dei giocatori sacrificati in questa pazza sessione estiva di calciomercato bianconero. Per il ragazzo classe 1994, prodotto del settore giovanile della Vecchia Signora, è corsa a due in Premier League tra Arsenal e Wolverhampton: chi avrà la meglio?

Calciomercato Juventus: Rugani tra Arsenal e Wolverhampton

Al momento, secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, i Gunners sembrano essere in vantaggio soprattutto per il fatto che sono gli unici ad aver presentato un’offerta, ancora troppo bassa, di 30 milioni di euro.

La società di Corso Galileo Ferraris ne chiede 40 anche se il tempo stringe e la possibilità di trovare un accordo ora dopo ora cala sempre di più.

Come sappiamo, infatti, il calciomercato in Premier League chiuderà domani ed ogni minuto che passa sarà davvero decisivo. Il ragazzo vorrebbe tuttavia rimanere alla corte di Maurizio Sarri per giocarsi le sue carte tuttavia il posto per lui non sembra più esserci soprattutto dopo l’arrivo di De Ligt e Demiral.

C’è davvero tanto nervosismo, o almeno così sembra, da parte di entrambi gli “attori”: la Juventus vuole liberarsi di un giocatore ormai non più all’interno del progetto bianconero facendo plusvalenza, mentre sia l’Arsenal sia il Wolverhampton vorrebbero acquistare un calciatore ancora tutto da valorizzare ma allo stesso tempo solido e con esperienza internazionale. Il tempo, però, stringe.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK