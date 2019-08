Daniele Rugani potrebbe rimanere un’altra stagione alla Juventus: che cosa è successo? Il giocatore sembrava destinato all’Arsenal ma qualcosa è cambiato.

Il suo futuro si tingerà sempre più di bianconero. Il destino di Daniele Rugani, dopo le insistenti voci che lo associavano prima all’Arsenal e poi al Wolverhampton, sembrano diradarsi ora dopo ora. Il motivo è molto semplice.

Rugani rimane alla Juventus? Calciomercato: lo scenario

Il ragionamento è molto semplice e lo riporta Il Corriere Dello Sport: il ragazzo, infatti, era destinato a vestire la maglia di una delle due compagini di Premier League sopra citate, tuttavia non è stato raggiunto un accordo.

Il mercato inglese, come sappiamo, chiuderà oggi alle 18:00 ed il tempo a disposizione non sembra essere sufficiente per poter stringere e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

La Juve intanto nelle scorse ore ha categoricamente smentito un’offerta dei Gunners che era circolata nella notte: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Una proposta mai arrivata alla società di Corso galileo Ferraris.

Il futuro dell’ex centrale dell’Empoli dunque sarà alla Juve anche se bisognerà capire quanto spazio avrà a disposizione. Demiral e De Ligt rischiano di non farlo proprio giocare per una stagione intera.

