Calciomercato Juventus: Retroscena Mandzukic, decisione inaspettata!

Il futuro di Mario Mandzukic sembra finalmente delinearsi. L’attaccante croato, infatti, dopo la chiusura del calciomercato in entrata della Premier League, sembra aver trovato ulteriori conferme -inaspettate per certi versi- circa la sua prossima squadra in cui andrà a giocare. Adesso Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena davvero inaspettato su di lui che svela anche una parte per certi versi nascosta del suo carattere.

Calciomercato Juventus: Mandzukic rimane, retroscena Manchester United

Sembrerebbe, infatti, che l’affare con i Red Devils non sia saltato per una mancanza di tempo o per uno scarso interesse nei confronti dell’attaccante croato da parte della società londinese.

Al contrario, il Manchester United era davvero molto, molto interessata al ragazzo a tal punto da considerarlo la primissima scelta per il rinforzo del reparto avanzato: il tecnico Solskjaer, inoltre, avrebbe telefonato personalmente al ragazzo per convincerlo a trasferirsi in Premier League, ma non ci sarebbe stato nulla da fare.

Mario Manduzic, infatti, come riporta il noto giornalista di Sky, difficilmente nella sua carriera ha accettato trasferimenti all’ultimo giorno prima della chiusura del calciomercato. Insomma, l’ex attaccante del Bayern Monaco ha voluto fortemente rimanere alla Juventus e questo apre nuovamente alla cessione di Gonzalo Higuain. Il loro futuro è strettamente legato.

