Dybala rimane alla Juve? Calciomercato: la decisione ufficiale

Paulo Dybala rimane alla Juventus oppure andrà all’Inter? La Joya ed i bianconeri sembrano aver presto la decisione ufficiale sul suo futuro.

Svolta importante nel futuro di Paulo Dybala. La Joya, infatti, dopo settimane in cui era di fatto segnalato come il calciatore numero uno da vendere per la Juventus, adesso sarebbe clamorosamente rientrato all’interno del progetto bianconero, sebbene di fatto non ne sia mai uscito.

Dybala resta alla Juve, Calciomercato: il motivo

Dopo la chiusura del calciomercato inglese il suo futuro è sempre più vicino, ancora una volta, alla permanenza in bianconero. Il Tottenham, infatti, ha deciso di mollare la presa sull’argentino per dedicarsi ad altri calciatori; dall’altra parte la Joya ha sempre dichiarato amore nei confronti della Juventus, motivo per cui non avrebbe senso per Sarri privarsi di un attaccante duttile che in rosa non è presente e che, allo stesso tempo, ha dimostrato così tanto attaccamento alla maglia.

Per lui, quindi, riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto un futuro da falso nueve, magari dietro le punte o, comunque, in generale leggermente differente rispetto al passato.

Intanto oggi il ragazzo potrebbe già salire sull’aereo che domani lo porterà a Stoccolma dove la Juve sfiderà l’Atletico Madrid nell’ultima uscita dell’International Champions Cup.

L’Inter, però, intanto è ancora alla finestra per il ragazzo classe 1993 ma adesso la Juve sembra avere altri piani per lui.

