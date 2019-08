Calciomercato Juventus: riparte la sfida all’Inter tra Paratici e Marotta per accaparrarsi un difensore nel mirino sia dei bianconeri sia dei nerazzurri.

Con l’addio di Luca Pellegrini, che è ritornato in prestito al Cagliari, si è liberato uno slot da riempire nella difesa della Juventus. Anche se il giovane esterno basso di difesa classe 1999 è tornato in Sardegna in prestito secco, Fabio Paratici è comunque alla ricerca di un esterno in grado di puntellare la retroguardia ed il nome più gettonato per il ruolo di vice-Alex Sandro è un vecchio pupillo di Marotta all’Inter: la sfida è aperta con i nerazzurri.

Calciomercato Juventus: sfida con l’Inter per un difensore

Il nome in questione è già stato accostato in passato sia alla Juve sia all’Inter salvo poi decidere di rimanere al Manchester United. Stiamo parlando di Matteo Darmian, terzino in grado di giocare sia a destra sia a sinistra classe 1989 ed ormai arrivato alla fine della sua esperienza ai Red Devils, dove si fatto non rientra più nei piani della società.

Il ragazzo, che è l’oggetto del desiderio sia dei bianconeri sia dei nerazzurri, vorrebbe tornare volentieri in Italia con la concorrenza che aumenta sempre più. Al momento la lotta, però, sembra essersi ridotta a due: da una parte la Vecchia Signora, dall’altra la squadra di Suning.

Dopo Romelu Lukaku, sfida vinta dall’Inter, il calciomercato Juve torna sulle stesse piste battute proprio dalla compagine milanese di Antonio Conte. Darmian sarà un obiettivo caldo: chi la spunterà nelle prossime settimane?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK