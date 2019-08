Perin al Monaco è una pista percorribile ma la Juventus insieme a lui potrebbe cercare di piazzare un altro giocatore in uscita. Ecco di chi si tratta.

Dopo non aver passato le visite mediche con il Benfica, il futuro di Mattia Perin rimane un mistero: il portiere classe 1992, che si sta allenando ma non rientra nei piani dei bianconeri, potrebbe tuttavia trasferirsi in Ligue 1, al Monaco. Insieme a lui, però, i bianconeri cercheranno di piazzare un altro giocatore, ecco di chi si tratta.

Perin al Monaco, Calciomercato Juventus: Matuidi lo segue?

Il secondo nome è quello di Blaise Matuidi, centrocampista francese accostato qualche settimana fa al Psg salvo poi smentire il tutto. Il ragazzo, con un passato proprio tra i campioni di Francia, piace e non poco alla compagine dei Principato che vorrebbe portarlo a casa tuttavia le richieste di Paratici sono davvero alte.

Tuttosport riporta che per il mediano francese l’uomo mercato dei bianconeri chiede 20 milioni, mentre per il portiere è arrivata un’offerta di 13 milioni, ma la richiesta è 15. Insomma, la distanza è tutto fuorché incolmabile.

