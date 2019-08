Highlights Roma Real Madrid, ecco i video dei gol della partita dello Stadio Olimpico tra i blancos e la squadra di Pablo Fonseca. Clicca qui per guardare i gol.

Il primo tempo ci ha regalato grandi emozioni con un 2-2 che ci ha mostrato due squadre devastanti davanti ma molto fragili dietro. Pablo Fonseca deve ancora registrare una difesa orfana di Kostas Manolas, ma che presto potrebbe avere Daniele Rugani. Ancora non sono arrivati giocatori di grandissimo rilievo, ma i tifosi sono fiduciosi.

Highlights Roma Real Madrid, video e gol della partita

Dall’altra parte i blancos vengono da una stagione fallimentare dove è ritornato in corsa Zinedine Zidane per prendere il posto di Julen Lopetegui. Questo è il secondo anno senza Cristiano Ronaldo, ma in cui è arrivato Eden Hazard per una cifra davvero molto importante. Staremo a vedere chi avrà la forza per fare una grande stagione.

