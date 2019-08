Dybala al Psg è una pista che si potrebbe scaldare da un momento all’altro. La Joya potrebbe quindi lasciare la Juventus: la mossa di Fabio Paratici.

Paulo Dybala è il giocatore che la Juventus potrebbe sacrificare e, dalla sua cessione, guadagnare il maggior profitto tra tutti coloro che sono in uscita in questa sessione di calciomercato. Il cartellino della Joya, infatti, è valutato circa 75 milioni di euro: i bianconeri, come riporta La Gazzetta dello Sport, hanno un piano ben preciso per il Paris Saint-Germain.

Dybala al Psg, Calciomercato Juventus: Paratici ha un piano

Nelle ultime ore, riporta Gazzetta dello Sport, è emerso quale sia il piano di Fabio Paratici: attendere fino all’ultimo istante un affondo dai campioni di Francia per l’ex Palermo nella speranza che l’affare si concluda il prima possibile.

Dall’altra parte, però, Leonardo, sebbene sia un grandissimo estimatore dall’argentino, deve prima risolvere la grana legata a Neymar e poi, eventualmente, accelerare la trattativa che porta Dybala in Ligue 1.

Senza il sacrificio dell’asso francese, infatti, non sarà possibile per il Psg finanziare l’acquisto del numero 10 della Vecchia Signora ed il motivo non è soltanto economico, ma anche e soprattutto tecnico-tattico.

Sebbene non siano due giocatori simili ma con caratteristiche diverse, infatti, non è possibile farli coesistere all’interno di un progetto, sebbene la Joya ultimamente si stia muovendo da falso nueve e non più, soltanto, come esterno d’attacco nel tridente.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma una cosa è certa: il futuro del nazionale argentino è sempre più in bilico.

