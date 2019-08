Neymar alla Juventus: c’è un nodo importante di calciomercato da sciogliere per quanto riguarda i bianconeri, ci riusciranno? Le ultime news sulla vicenda.

Non tutti sono convinti che l’affare Neymar-Juventus sia possibile e non solo per una questione tecnica, ma anche e soprattutto finanziaria. A rivelarlo è Cristiano Lucarelli che a Sportitalia ha parlato in merito alla possibile vicenda di calciomercato parlando di alcuni nodi importanti da sciogliere, focalizzandosi soprattutto su uno in particolare.

Neymar alla Juventus, Calciomercato: la formula

L’ex difensore infatti ha commentato questa possibile trattativa dichiarando che, a suo parere, l’affare non sembra essere molto sostenibile. Il motivo dietro questa affermazione va ricercato nel fatto che il Psg, società proprietaria del cartellino del brasiliano, difficilmente accetterà soluzioni diverse rispetto alla cessione a titolo definitivo, con pagamento pressoché immediato.

Non è assolutamente contemplata, infatti, l’opzione del prestito oppure di una rateizzazione in moltissimi esercizi, o almeno questo è quello che sembra trapelare dalle sue parole.

Il bilancio dei bianconeri, inoltre, difficilmente potrebbe sostenere un altro colpo da novanta come quello dell’ex esterno del Barcellona dopo l’arrivo di De Ligt e tutti gli altri, se non prima di aver effettuato parecchie cessioni pesanti.

Infine, dal punto di vista squisitamente tecnico, la presenza contemporanea all’interno della Juve di Cristiano Ronalando, Neymar ed Higuain in un possibile tridente, benché suggestiva, sembrerebbe forse essere una cozzaglia di figurine, piuttosto che calcio “reale”.

