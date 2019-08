Juventus A Juventus B Formazioni Ufficiali Villar Perosa 2019: Esordio in difesa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus A Juventus B, Villar Perosa 2019. Maurizio Sarri fa esordire un nuovo acquisto da titolare.

In attesa delle formazioni ufficiali che arriveranno a breve non appena saranno diramate, vi lasciamo le probabili formazioni dell’incontro.

Con tutta probabilità le due squadre scenderanno in campo dal 1′ in questo modo, ma durante l’arco di tutto il match verranno ruotati tutti i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri.

Juventus A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

Juventus B (4-3-3): Garofani, Leo, Verduci, Leone, Vlasenko, Gozzi, Penner, Ahamada, Sene, Moreno, Stoppa. Allenatore: Zauli

Formazioni Ufficiali Juventus A Juventus B Villar Perosa 2019

E’ tutto pronto, ci siamo. La Vecchia Signora inizia ufficialmente la nuova stagione con la tradizionale sgambata di Villar Perosa 2019, con l’amichevole tra Juventus A vs Juventus B. Gli occhi puntati saranno ovviamente sui nuovi acquisti, ma non solo.

Un occhio di riguardo ci sarà anche e soprattutto per Maurizio Sarri, alla sua prima partitella in famiglia che, per ogni tifoso bianconero, rappresenta un vero e proprio appuntamento fisso di inizio stagione.

Sugli spalti c’è tutto esaurito e l’atmosfera è quella di una grande festa nella speranza che quest’anno si continuino ad alzare i trofei e, magari, con i nuovi acquisti ed il nuovo tecnico, si possa arrivare a quella tanto agognata Champions League che manca dal 1996.

Venendo alle formazioni ufficiali dell’amichevole di Villar Perosa Juve A Juve B, Sarri farà qualche test e soprattutto farà esordire, probabilmente, l’ultimo arrivato Danilo, prelevato dal Manchester City nello scambio con Cancelo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK