Il futuro di Daniele Rugani è sempre più lontano dalla Juventus: Maurizio Sarri ieri durante la sgambata di Villar Perosa gli ha mandato un messaggio.

Il futuro di Daniele Rugani è piuttosto chiaro, così come il messaggio che Maurizio Sarri e più generale tutta la Juventus ha lanciato al giocatore: non rientri più nei nostri piani. La dimostrazione di tutto questo è avvenuta ieri durante l’amichevole di Villar Perosa: ecco che cosa è successo.

Rugani lascia la Juve, Calciomercato: Sarri lo lascia in panchina

Il tutto è avvenuto ieri ed è stato piuttosto inaspettato: il difensore centrale classe 1994, infatti, non ha giocato neanche un minuto. Certo, anche altri giocatori non sono scesi in campo come ad esempio Ramsey, tuttavia la differenza è sostanziale.

Il ragazzo, infatti, non è nemmeno stato mandato a scaldarsi insieme agli altri, come accaduto invece per il neo acquisto ex Arsenal che, se non ci fosse stata l’invasione di campo, avrebbe fatto il suo esordio ufficiale in maglia bianconera.

Questo, quindi, potrebbe essere visto come un chiaro segnale per Daniele Rugani da parte della società di Corso Galileo Ferraris: non c’è più spazio per lui all’interno delle rotazioni del tecnico toscano.

I difensori centrali, infatti, al momento sono cinque lui compreso, forse un po’ troppi soprattutto quando il bisogno del club è quello di fare cassa.

Ecco allora che rispunta il Monaco, club interessato al ragazzo e pronto ad acquistarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

