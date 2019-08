Demiral lascia la Juventus? Questa è la domanda che si pongono in tanti, ma sembra che l’ex difensore del Sassuolo possare rimanere alla Juventus per rinforzare la difesa bianconera.

Come confermato da Fabio Paratici, Merih Demiral è uno dei giocatori della Juventus più ricercati in questa sessione di mercato estiva. I bianconeri lo hanno preso dal Sassuolo, e non vorrebbero privarsene anche se dovesse arrivare una clamorosa offerta.

Tutti pazzi per Demiral, ma il turno resta alla Juventus

La Juventus è stata brava e lesta sul mercato battendo la concorrenza dell’Atletico Madrid per il difensore turco Merih Demiral. L’ex Sassuolo continua ad essere corteggiato dai grandi club, tra questi il Manchester United. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra infatti la Juventus negli ultimi giorni del mercato inglese avrebbe rifiutato anche un’importante offerta proprio dei Red Devils.

Adesso si sarebbe mosso anche il Bayern Monaco, ma Andrea Agnelli non vorrebbe farlo partire anche perchè Sarri ha fatto capire di voler puntare sul turco per la retroguardia bianonera.

