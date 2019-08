Ronaldo lascia la Juventus? Difficile dirlo per l’estate prossima, ma di sicuro questa stagione lo vedremo in bianconero.

Il calciatore portoghese è tra i protagonisti di un progetto che deve portare alla Champions League e Gianni Balzarini su Youtube si sbilancia: “Sarò l’ultima o penultima stagione di Ronaldo alla Juventus. Non farà quattro anni a Torino. Per questo credo che farà davvero una stagione importante, molto di più di quanto fatto in quella passata“.

Ronaldo lascia la Juventus? Balzarini: “Questa l’ultima stagione a Torino”

Fu proprio Cristiano alla fine dello scorso anno a dire a Dazn che sarebbe rimasto al mille per cento. Così è stato, dimostrando di essere persona seria e professionista esemplare. Eppure le offerte non sono mancate col Paris Saint German pronto a fare dei ponti d’oro per portarlo a Parigi.

