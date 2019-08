Emre Can al Bayern Monaco, Calciomercato: clamoroso addio del tedesco

Emre Can al Bayern Monaco era una delle notizie di mercato meno probabili fino a qualche settimana fa. Infatti si parlava del possibile addio di Matuidi o di Khedira, ma non del tedesco ex Liverpool.

Emre Can, per molti, era considerato uno degli incedibili tra i centrocampisti bianconeri. Ma così in realtà non sembra essere. Infatti, il mediano tedesco sembra essere pronto a lasciare Torino per andare a giocare in Germania con la maglia del Bayern Monaco.

Emre Can lascia la Juventus e vola in Bundesliga

Ad inizio stagione sembrava essere Sami Khedira l’inidiziato numero uno a salutare la Juventus. Vuoi per età, vuoi caratteristiche e soprattutto per i problemi fisici, si poteva facilmente immaginare ad un addio. Si è parlato di Arsenal e Fiorentina come squadre maggiormente interessate al tedesco, ma con l’arrivo di agosto tutto è cambiato. Khedira ha lavorato al solito da professionista esemplare in allenamento e nell’amichevole contro l’Atletico Madrid si è messo in mostra con un gol e tanta personalità distribuita in mezzo al campo.

Maurizio Sarri si è convinto e ha deciso di toglierlo dal mercato, ma adesso dopo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, bisogna fare qualche rinuncia e non è facile. Miralem Pjanic non si tocca, infatti sarà il perno assoluto del gioco bianconero. Aaron Ramsey e Adrien Rabiot sono nuovi e resteranno, l’altro centrocampista è Rodrigo Bentancur, considerato ottimo il presente e soprattutto ottimo per il futuro. A questo punto uno degli indiziati è Blaise Matuidi, nel mirino di Monaco, PSG e Bayern Monaco.

Emre Can, potrebbe seguirlo. Infatti, i tedesco non convince per il gioco di Sarri.

