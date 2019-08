Juventus Triestina probabili formazioni, i bianconeri in campo per l’ultimo test amichevole in vista dell’inizio della stagione 2019/20. Sabato prossimo si giocherà la sfida col Parma all’Ennio Tardini.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Cuadrado, Rabiot, Emre Can, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Sarri.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Matosevic, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino. A disposizione: Rossi, Malomo, Henrique, Ermacora, Codromaz, Hidalgo, Gomez, Salata. Allenatore: Pavanel.

Juventus Triestina probabili formazioni, Sarri regala sorprese!

La formazione bianconera si avvicina molto a quella che vedremo titolare all’Ennio Tardini di Parma. In porta ci sarà il polacco Szczesny che rimarrà titolare nonostante il ritorno di Buffon. In difesa saranno titolari al centro Bonucci e Chiellini, con De Ligt che deve recuperare da un piccolo problema fisico.

Sulle corsie viene ricomposta la coppia formata già al Porto da Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo si torna all’antico con Pjanic, Khedira e Matuidi. Davanti, se non recupererà Cristiano Ronaldo, la prima punta sarà Paulo Dybala con al fianco Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

