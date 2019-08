I dubbi più grandi del calciomercato Juventus sono quelli che corrispondono al centrocampo dove ci potrebbero essere movimenti.

Passiamo ai calciatori in rosa. Sono intoccabili Miralem Pjanic e Rodrigo Bentancur oltre ovviamente ai nuovi arrivati Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. A questa lista si aggiunge Sami Khedira diventato improvvisamente pupillo di Maurizio Sarri. Rimangono in bilico invece Blaise Matuidi ed Emre Can con il primo più vicino alla cessione del secondo.

Calciomercato Juventus, dubbi sul centrocampo

In entrata i sogni rimangono Christian Eriksen e Paul Pogba che sono ormai praticamente inarrivabili. Il calciomercato inglese in entrata è chiuso con il campionato inglese già arrivato alla seconda giornata e con delle evoluzioni interessanti in atto. Sogni irrealizzabili ma per i quali vale la pena sognare almeno fino al 2 settembre.

Attenzione poi agli altri nomi in entrata con delle sorprese dietro l’angolo. Nei discorsi con l’Inter si è parlato di Roberto Gagliardini che però non infiamma i tifosi. Attenzione ovviamente a Jorginho che è il pupillo di Sarri anche se in quel ruolo preciso del centrocampo è ben coperto. Senza dimenticare il sempre attuale Sergej Milinkovic-Savic che si può prendere con una cifra più abbordabile rispetto allo scorso anno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK