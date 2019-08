L’attacco al centro del calciomercato Juventus con numerose possibilità in uscita e ormai poche in entrata.

A Torino sono troppi davanti, questo è un dato di fatto. Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e all’occorrenza anche Aaron Ramsey e Juan Cuadrado. Qualcuno dovrà dunque essere ceduto necessariamente.

Calciomercato Juventus, ecco chi sarà ceduto in attacco

Al momento in pole position per partire sembra esserci proprio Marione Mandzukic, fedelissimo di Massimiliano Allegri e che non si sposa molto con l’idea di calcio di Maurizio Sarri. Il croato infatti è un calciatore che ama giocare largo sulla corsia, evitando di essere schierato al centro dell’attacco e dimostrandosi abile a giocare solo di rimessa.

In più pare che la sua avventura a Torino sia del tutto arrivata ad esaurimento. Una situazione che non può lasciare tranquilla la società bianconera che deve trovare una soluzione. Tra i club interessati ci sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. È invece totalmente fuori dai giochi il Manchester United che lo avrebbe voluto per rinforzare l’attacco dopo la cessione di Romelu Lukaku. Il calciomercato inglese in entrata è infatti concluso.

