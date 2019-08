Calciomercato Juventus, colpo dal Barcellona perché potrebbe veramente arrivare il classe 2000 Juan Miranda.

Il calciatore è monitorato da diverso tempo e secondo La Gazzetta dello sport i bianconeri starebbero pensando ad un affondo. Sarebbe un investimento molto importante per il futuro visto che in molti lo considerano un calciatore dalle prospettive incredibili e in grado di fare il salto di qualità da un momento all’altro.

Calciomercato Juventus, mani su Miranda del Barcellona

C’è attenzione da parte del pubblico che segue il calciomercato con grande passione. Sicuramente il fatto che potesse arrivare dalla Juventus permetterebbe un salto di qualità molto importante. Giocatore dotato di personalità e tecnica ha ancora giocato molto poco.

Miranda è un ragazzo intelligente e dicono che abbia la testa decisamente sulle spalle. Il Barca difficilmente lascerà partire il ragazzo come sempre fatto con i talenti della Cantera. Ora è il momento di capire quali saranno i colpi di scena che si prospetteranno a breve.

